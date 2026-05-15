أسعار النفط ترتفع 3% بعد تصريح ترامب بأنه بدأ يفقد صبره تجاه إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

•الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع مقابل سلة من العملات

•ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% بسبب مخاوف الإمدادات

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



فقدت أسعار الذهب أكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في أسبوع ،في طريقها صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي ،بسبب ارتفاع الدولار والنفط في الأسواق العالمية ،وتصاعد مخاوف التضخم الساخن في الولايات المتحدة.



عززت الضغوط التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،في انتظار ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.3% إلى (4,546.15$) الأدنى في أسبوع ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,652.09$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,665.35$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.8% ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عام.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بأكثر من 3.5% ،فى طريقها صوب تكبّد ثالث خسارة أسبوعية فى شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.4%،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،عاكساً استمرار الصعود الواسع في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تلقى الدولار دعماً إضافياً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% هذا الأسبوع ،بسبب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ،واحتمالات تجدد الحرب الإيرانية ، مما يُبقي مضيق هرمز الحيوي مغلقًا إلى حد كبير.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار المنتجين بأعلى وتيرة في أربع سنوات ،مما يظهر تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% قبل أسبوع.

•وارتفع هذا الأسبوع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو من 93% إلى 99%، وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 7% إلى 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات؛ فقد أعاد ارتفاع أسعار النفط التضخم إلى الواجهة، دافعًا العائدات إلى الارتفاع مع صعود الدولار، ليصبح المعدن الأصفر ضحيةً مؤسفةً لتشكيك السوق المتجدد في خفض أسعار الفائدة.



وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: لا يزال التضخم مرتفعًا، مما عزز التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يضغط على الذهب هذا الأسبوع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،استقرت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,039.99 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 أبريل الماضي.



نظرة فنية

