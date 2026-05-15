سعر سهم شوبيفاي (SHOP) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 15-05-2026

عزز سعر سهم ريفيان RIVIAN AUTOMOTIVE (RIVN) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير، ليحاول بذلك تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 15.20$، ليستهدف مستوى الدعم 12.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط