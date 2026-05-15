سعر سهم إير بي إن بي (ABNB) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 15-05-2026

حلق سعر سهم كراود سترايك CrowdStrike Holdings (CRWD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مسجلاً سلسلة مكاسب قوية ومتتالية ساعدته على اختراق مستوى المقاومة المحوري 567.00$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 567.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 527.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد