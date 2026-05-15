لايت كوين (LTCUSD) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 15-05-2026

ارتفع قليلاً سعر سهم والت ديزني Walt Disney Company (DIS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم توفر الزخم الإيجابي المتجدد حول السهم، ويأتي هذا ا لأداء بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً بدء ظهور تقاطع إيجابي بها ما يدفعه لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 101.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 110.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد