تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-05-2026

انخفض سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وق تسابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل في الفترة القادمة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار ويعزز من فرص صعوده.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى الدعم 56.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.60$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد