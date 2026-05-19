تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-05-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد تأثره بتماسك مستوى المقاومة 78.35$ كما توقعنا له، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.