تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-05-2026

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة العنيد 104.00$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها قد يعيق من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.