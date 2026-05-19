سعر سهم سيرفيس ناو (NOW) يتخلص من الضغوط السلبية المحيطة به – توقعات اليوم – 19-05-2026

قفز سعر سهم سيرفيس ناو SERVICENOW (NOW) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً إضافياً ساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في إشارة واضحة لعزم السهم تمديد تلك الموجة التصحيحية الصاعدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 94.75$، ليستهدف مستوى المقاومة 121.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد