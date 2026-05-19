تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-05-2026

تراجع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 44.20$، ليستهدف مستوى الدعم 37.15$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط