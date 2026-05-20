سعر اليورو مقابل الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-05-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم الحالي 1.1590، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في إشارة توحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدفع نحو ارتداد الزوج صعوداً في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة خاصة في حالة تماسك الدعم الحالي، ولكن لا يلغي ذلك النظرة السلبية حول الزوج.