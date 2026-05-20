سعر الفضة يتحرك بتذبذب حذر مع استمرار الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 20-05-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر بذلك دون مستوى الدعم المحوري 4,500$، في إشارة فنية قوية تؤكد صحة كسر هذا المستوى واستمرار هيمنة الضغوط البيعية على تحركات السعر خلال المدى القصير، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تداولات الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تشكيل ضغط سلبي وديناميكي يضاعف من حدة التراجعات الحالية.

كما تتعزز النظرة السلبية بعد تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهي إشارة فنية دعمت انتقال السيطرة إلى الاتجاه الهابط، وفي الخلفية تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات سلبية تدعم احتمالات استمرار الخسائر خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الزخم البيعي مسيطراً على حركة السعر.