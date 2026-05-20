سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتمسك بالمسار التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 20-05-2026

يواصل سعر البتكوين (BTCUSD) تحركاته المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متخذاً مساراً جانبياً محدود النطاق، مدعوماً نسبياً بتوارد بعض الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إلا أن هذا الدعم لا يزال محدود التأثير في ظل استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، كما يواصل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 تشكيل ضغط سلبي وديناميكي نتيجة استمرار تداولات السعر دونه، ما يقلص من فرص التعافي القوي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة تعكس احتمالات فقدان الزخم الإيجابي الحالي بشكل سريع، وهو ما قد يعيد الضغوط البيعية للسيطرة على تحركات البتكوين خلال الفترة القادمة إذا استمر عجز السعر عن اختراق مستويات المقاومة المهمة.