سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحقق مكاسب محدودة بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-05-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي في وقت سابق، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج ويضاعف من احتمالات تمديد خسائره.