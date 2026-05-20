سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-05-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى الدعم المهم 0.5815، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتماسك الزوج على اثر ثبات هذا الدعم ليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب.