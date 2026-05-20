الجنيه الإسترليني يتحرك في المنطقة الإيجابية قبيل بيانات التضخم البريطانية

أخبار الفوركس اليوم

•تقارير إعلامية بريطانية تتحدث عن تنحي وشيك لكير ستارمر

•الأسواق في انتظار أدلة حاسم حول مسار الفائدة البريطانية



ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من تباطؤ مستويات العملة الأمريكية عقب التصريحات الأخيرة في البيت الأبيض عن تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى (1.3407$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3396$ ) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.3378$).



•فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.3303 دولار.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 99.43 نقطة ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد التصريحات الأخيرة لترامب ونائبه عن تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



صرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأنه "سينهي الحرب بسرعة كبيرة جداً مع إيران"، مؤكداً ثقته في حسم هذا الملف.وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً كبيراً جداً في محادثاتهما الجارية.



يصدر في وقت لاحق اليوم، محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة في البلاد.



مستجدات سياسية

أفادت مصادر إعلامية بريطانية بارزة بأن رئيس الوزراء ،كير ستارمر، اتخذ قراره بالتنحي عن منصبه، استجابةً للضغوط العنيفة وحركة التمرد الواسعة التي قادها ضده نواب حزب العمال الحاكم.



ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي أو مؤتمر صحفي لستارمر للإعلان عن تفاصيل التنحي وجدول نقل السلطة خلال الساعات القليلة القادمة.



جاء هذا التحول بعد رفض نواب الحزب محاولاته الأخيرة للتمسك بالسلطة، وتحميله المسؤولية الكاملة عن الهزيمة التاريخية و الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة.



الفائدة البريطانية

•قال صندوق النقد الدولي،يوم الاثنين، إن بنك إنجلترا ليس بحاجة لرفع أسعار الفائدة، بل قد يحتاج إلى خفضها.

•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع يونيو المقبل مستقر حول 45%.



بيانات التضخم البريطاني

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة البريطانية ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر أبريل ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.0% سنوياً فى أبريل من ارتفاع بنسبة 3.3% في مارس ، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى ارتفاع بنسبة 2.6% سنوياً من ارتفاع بنسبة 3.1% في مارس.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم البريطاني أقل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في يونيو ، مما يلقي المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

