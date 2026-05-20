سعر النحاس يستمر بالزحف السلبي-توقعات اليوم 20-5-2026

أكد سعر النحاس استسلامه حتى هذه اللحظة للسيناريو التصحيحي الهابط نتيجة لثباته المتكرر دون مستوى 6.3800$ والذي شكّل بدوره مؤخرا لحاجز إضافي لنلاحظ تقديمه حاليا لضغوط جديدة على الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$.

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يساهم بكسر الدعم الحالي لنتوقع استهداف السعر لمحطات تصحيحية إضافية قد تبدأ من 5.9500$ و5.8000$ على التوالي, أما اندفاع السعر مجددا فوق الحاجز سيفتح أمامه باب لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه نحو 6.5400$ وصولا للهدف المستقر قرب 6.7300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض