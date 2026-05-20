شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 20-5-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-20 05:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استسلم سعر البلاتين يوم أمس للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تحقيقه بذلك لكسر الدعم المستقر عند 1950.00$ ليعلن بذلك استعداده لاستئناف الهبوط التصحيحي بتمركزه حاليا قرب الهدف الإضافي الأول المتمثل بمستوى 1910.00$.
نلاحظ تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع ليزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات اليوم مما يزيد من فرص استهداف السعر لمحطات سلبية إضافية بانجذابه قريبا نحو 1865.00$ وبكسر هذا المستوى قد تمتد الخسائر نحو 1820.00$ و1780.00$ على التوالي, بينما اختراق السعر للحاجز المستقر قرب 2080.00$ سيلغي النظرة السلبية وليفتح باب تجديد الهجوم الصاعد للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1950.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض