سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف -توقعات اليوم 20-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-20 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

سجّل سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير العديد من المكاسب بملامسته لمستوى 24685.00 ليقترب بذلك من المقاومة الحاجز المتمركز عند 24710.00 ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد سلبي سريع ليستقر من خلاله قرب مستوى 24235.00.

 

تمركز السعر حاليا فوق محور المتوسط المتحرك 55 قد يمنحه فرصة لاكتساب العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه مجددا لمستوى 24585.00 وصولا للحاجز المذكور سابقا, بينما هبوط السعر دون مستوى 24060.00 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط وليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 23880.00 وصولا للدعم التالي المستقر عند 23730.0.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24110.00 و 24585.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

