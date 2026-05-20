سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف -توقعات اليوم 20-5-2026

سجّل سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير العديد من المكاسب بملامسته لمستوى 24685.00 ليقترب بذلك من المقاومة الحاجز المتمركز عند 24710.00 ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد سلبي سريع ليستقر من خلاله قرب مستوى 24235.00.

تمركز السعر حاليا فوق محور المتوسط المتحرك 55 قد يمنحه فرصة لاكتساب العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه مجددا لمستوى 24585.00 وصولا للحاجز المذكور سابقا, بينما هبوط السعر دون مستوى 24060.00 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط وليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 23880.00 وصولا للدعم التالي المستقر عند 23730.0.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24110.00 و 24585.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع