تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-05-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس إيجابي يحاول السعر من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استقراره دون مستوى الدعم المحوري 4,500$ في إشارة واضحة لقوة الضغط السلبي المحيط بالسعر، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.