تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-05-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المهم 74.00$، وهو الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السعر بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد أي فرص لتعافي السعر على المدى القريب.