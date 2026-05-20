سعر سهم أسترازينيكا (AZN) يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 20-05-2026

شهد سعر سهم أسترازينيكا AstraZeneca (AZN) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 182.40$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 182.40$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 172.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط