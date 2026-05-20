سعر سهم ديلل (DELL) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 20-05-2026

حلق سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) عالياً بسلسلة مكاسب قوية في الفترة الأخيرة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 1,054$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للسهم، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق ولو بشكل مؤقت من استمرار صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 1,054$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 1,140.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد