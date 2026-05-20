"عمار للتعدين" توقّع اتفاقية تحالف مع "باور ميتاليك الكندية" للتعاون في رخص التعدين بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة "عمار للتعدين" عن توقيع اتفاقية تحالف مع شركة باور ميتاليك الكندية، وذلك للتعاون في الإعداد المشترك وتقديم ومتابعة طلبات رخص التعدين داخل المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في القطاع وبناء شراكات دولية نوعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلي الطرفين، حيث مثّل شركة باور ميتاليك الكندية السيد كونور لينش، نائب رئيس تطوير الأعمال، فيما مثّل شركة عمار للتعدين الرئيس التنفيذي ناصر فهد القحطاني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الخبرات الفنية والتشغيلية للطرفين، بما يسهم في رفع كفاءة إعداد طلبات رخص التعدين وتعزيز فرص المنافسة عليها، وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة في المملكة.

وفي هذا السياق، صرّح ناصر فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتعدين، قائلاً: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن توجهاتنا لتوسيع أعمال الشركة وتعزيز حضورها في قطاع التعدين، من خلال بناء شراكات دولية مع جهات ذات خبرة. وتأتي هذه الشراكة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث نتطلع من خلال هذا التحالف إلى تطوير فرص نوعية داخل المملكة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة تدعم نمو القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية."



وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية والفرص الاستثمارية المتنامية، بما يرسّخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.