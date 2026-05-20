النحاس يرتفع بدعم مخاوف الإمدادات في تشيلي وآمال التوصل لاتفاق بشأن حرب إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل سلة من العملات

•العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروة عام

•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لحقبة "كيفن وارش"

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في قرابة شهرين، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وقوة العوائد الأمريكية، وطغي ذلك على تأثير آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة و إيران.



مع تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام، ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,453.60$) الأدنى منذ 30 مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,482.19$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,508.87$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.9%،في خامس خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يتلقي الدولار دعماً واضحاً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



استقر العائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء عند أعلى مستوى له في أكثر من عام، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يُدرّ عائدًا.



مستجدات الحرب الإيرانية

•صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "سينهي الحرب بسرعة كبيرة جداً مع إيران"، مؤكداً ثقته في حسم هذا الملف.

•أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً كبيراً جداً في محادثاتهما الجارية.

•يأتي هذا التقدم الدبلوماسي بعدما كشف ترامب رسمياً عن تأجيل هجوم عسكري واسع النطاق ومجدول ضد طهران استجابة لطلب مباشر من قادة السعودية و الإمارات وقطر، لإعطاء مهلة أخيرة مدتها "يومين أو ثلاثة" لجهود الوساطة.



الفائدة الأمريكية

•كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب في الوقت الراهن، مما يضغط على التضخم نحو الانخفاض في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار مرتفعة.

•وأضافت بولسون: إنه من "الجيد" أن يبدأ المستثمرون في دراسة سيناريوهات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يفقد الذهب بعضاً من زخمه في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشاً بفضل التحول المتشدد في توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 2 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,036.85 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.



نظرة فنية

