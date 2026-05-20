وول ستريت ترتفع بدعم أسهم الرقائق قبيل نتائج إنفيديا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاد مؤشر ناسداك المكاسب في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قبيل إعلان النتائج الفصلية لشركة إنفيديا، التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها اختبارًا حاسمًا لقوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم ومحور طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بنسبة 0.7%، بينما ينتظر المستثمرون صدور نتائجها بعد إغلاق السوق.

ويترقب المتعاملون نتائج الشركة بحثًا عن مؤشرات تؤكد استمرار الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بما يدعم التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في شركة Edward Jones: “التوقعات تشير إلى أن نتائج إنفيديا ستكون قوية، لكن الأهم هو مدى تجاوزها لما استوعبته الأسواق بالفعل”.

وأضاف: “السقف يرتفع باستمرار بالنسبة لهذه الشركات، والسؤال الآن: هل يمكنها الاستمرار في تجاوز هذه التوقعات؟ هذا سيكون عاملًا حاسمًا للمستثمرين”.

وشهد قطاع الرقائق مكاسب واسعة، إذ ارتفع سهم مارفل تكنولوجي بنسبة 7.8%، وصعد سهم إنتل بنسبة 6.3%، بينما أضاف سهم مايكرون تكنولوجي نحو 3.6%.

كما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.9%.

وبحلول الساعة 9:51 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 32.63 نقطة أو 0.07% إلى 49,396.51 نقطة، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.25% إلى 7,373.20 نقطة، وارتفع ناسداك المركب 0.43% إلى 25,981.68 نقطة.

وسجلت ثمانية من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 0.8%.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تعرضت لضغوط خلال الأيام الماضية بفعل موجة بيع في أسواق السندات العالمية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.651% يوم الأربعاء، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 16 شهرًا عند 4.687%.

وفي الوقت نفسه، عزز المستثمرون رهاناتهم على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنهاية العام، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وإحياء المخاوف التضخمية.

وتراجعت عقود خام برنت بنسبة 3% إلى 108.82 دولارًا للبرميل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران “ستنتهي سريعًا للغاية”، لكن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن نتائج محادثات السلام واستمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

كما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات صناع السياسة النقدية، في ظل تنامي توقعات رفع الفائدة.

وتُظهر أداة FedWatch التابعة لـCME أن الأسواق تسعّر الآن احتمالًا يتجاوز 40% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما ارتفعت احتمالات رفعها 50 نقطة أساس إلى 13.7% مقارنة بـ4.2% قبل أسبوع.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم Intuit بنسبة 3.5% بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن الشركة تستعد لتسريح نحو 3,000 موظف.

في المقابل، قفز سهم TJX Companies بنسبة 5.4% بعدما رفعت الشركة توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح بدعم قوة الطلب.

بينما هبط سهم تارجت بنسبة 7.1% رغم مضاعفة توقعات نمو المبيعات السنوية، وتراجع سهم Lowe's بنسبة 3.8% بعد تثبيت توقعاته السنوية.

كما انخفض سهم هاسبرو بنسبة 8.8% بعد إعادة تأكيد توقعاته السنوية.

وفي بورصة نيويورك، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.68 إلى 1، بينما بلغت النسبة في ناسداك 1.61 إلى 1.

وسجل مؤشر S&P 500 سبعة مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل 14 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل ناسداك 32 مستوى مرتفعًا جديدًا و104 مستويات منخفضة جديدة.