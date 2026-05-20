تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-05-2026

تقدم قليلاً سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول السعر من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليفرض الاتجاه التصحيحي الهابط هيمنته على حركة السعر.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1070$، ليستهدف مستوى الدعم النفسي عند سعر 0.1000$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط