تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-05-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر من جديد أعلى مستوى المقاومة 4,500$، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ساهم في إكساب السعر هذا الزخم، ولكن بالرغم من ذلك يبقى الاتجاه المسيطرة هو الاتجاه التصحيحي الهابط مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يهدد أي محاولات لتعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.