سعر النفط الخام ينهي على آمال الارتفاع – توقعات اليوم – 21-05-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً من تماسك مستوى الدعم المحوري 4,500$، والذي أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ويأتي في الخلفية منها توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها دايفرجنس إيجابي ضاعف من الزخم الإيجابي حول السعر.

ولكن في المقابل من ذلك يستمر الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة السبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.