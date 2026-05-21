سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 21-05-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مهدداً في ظل استمرار سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، كما يواصل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 تشكيل ضغط سلبي نتيجة استمرار تداولات السعر دونه، ما يقلص من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار بوادر ضعف جديدة مع تشكل دايفرجنس سلبي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما يعزز من احتمالات عودة الضغوط البيعية وسيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد خلال الفترة القادمة.