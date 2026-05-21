سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 21-05-2026

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد اعادة اختباره لمستوى المقاومة المحوري 1.3455، والذي تزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي أقل قليلاً مقارنة بحركة قمم السعر التي سجلها في الفترة الأخيرة، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها قد يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.