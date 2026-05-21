سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يظهر إشارات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 21-05-2026

استمر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) في تداولاته المتذبذبة بنطاق ضيق على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة العنيد 159.00، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة تعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وحركته بمحاذاة خط ميل ينظم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج.