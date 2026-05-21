سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 21-05-2026

هبط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وظهور تقاطع سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.