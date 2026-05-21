سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 21-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-21 05:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حافظ سعر البلاتين على استقراره ضمن المسار التصحيحي الهابط بتمركزه قرب مستوى 1935.00$ نظرا لاستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره قرب 2000.00$ إضافة لاستمرار توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي.
ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 1865.00$ وبكسر هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 1820.00$ وصولا لمستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1780.00$, نكرر التنويه إلى أن تفعيل السعر للهجوم الصاعد يتطلب تقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى 2080.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1990.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض