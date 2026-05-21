سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 21-5-2026

حافظ سعر البلاتين على استقراره ضمن المسار التصحيحي الهابط بتمركزه قرب مستوى 1935.00$ نظرا لاستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره قرب 2000.00$ إضافة لاستمرار توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي.

ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 1865.00$ وبكسر هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 1820.00$ وصولا لمستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1780.00$, نكرر التنويه إلى أن تفعيل السعر للهجوم الصاعد يتطلب تقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى 2080.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1990.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض