تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-05-2026

لا تتغير على مسار سعر الزوج السلبي بثباته المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 0.9250 إضافة لتشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتمركزه عند 0.9190 لنلاحظ بدء تسجيله لبعض الأهداف السلبية بملامسته مؤخرا لمستوى 0.9120.

نشير إلى أن بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط للتداولات القريبة لنتوقع محاولة تسلل السعر نحو 0.9100 ومن ثم ليضغط على العائق المستقر قرب 0.9070 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9070 و 0.9170

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض