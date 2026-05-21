شكرا لقرائتكم خبر عن إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يستسلم للضغوط السلبية – تحليل – 21-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-21 12:20PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) على انخفاض بتداولات متذبذبة ضعيفة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي والصعود من جديد، خصوصاً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يساهم في دخول قوى شرائية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 156.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 197.00$ استعداداً لمهاجمته.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد