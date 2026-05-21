إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يستسلم للضغوط السلبية – تحليل – 21-05-2026

يستقر سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) على انخفاض بتداولات متذبذبة ضعيفة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي والصعود من جديد، خصوصاً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يساهم في دخول قوى شرائية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 156.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 197.00$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد