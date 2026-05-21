تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-05-2026

انخفض سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي جاء بالتزامن مع اختباره لسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما أجبر السعر على التراجع، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.00$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط