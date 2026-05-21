تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-05-2026

ارتد سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً بصورة طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 4,500$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي المؤقت ساعده على تحقيق تلك المكاسب المحدودة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرارا لضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها دايفرجنس سلبي يضاعف من تلك الضغوط السلبية.