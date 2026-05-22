سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-05-2026

هبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبر الزوج على الارتداد هبوطاً عقب تحركات اتسمت بتقلبات قوية خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وهو ما يبقي الضغوط السلبية مسيطرة على حركة الزوج خلال الوقت الحالي.

ورغم ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار إشارات إيجابية قد توفر بعض الدعم المؤقت لتحركات الزوج، وربما تساهم في الحد من وتيرة التراجعات الحالية، خاصة إذا نجح السعر في الحفاظ على مستويات الدعم القريبة واستعادة جزء من زخمه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.