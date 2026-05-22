سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 22-05-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تداولات متذبذبة يحاول الزوج خلالها اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على اختراق مستوى المقاومة المفصلي والعنيد 159.00، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة.