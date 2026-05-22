سعر النحاس يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 22-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-22 07:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اضطر سعر النحاس لتقديم تداولات ضعيفة نتيجة لاستمرار تعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الاستقرار السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 6.3800$ ليجبره ذلك على تأجيل الهبوط التصحيحي والثبات قرب مستوى 6.2800$.
نعيد التنويه إلى أن تأكيد سيطرة الميل التصحيحي الهابط يحتاج لكسر مستوى الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ ليسهل ذلك مهمة وصوله للمحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 5.9500$ و5.8000$ على التوالي, أما تجاوز الحاجز سيمنح السعر فرصة لتسجيل بعض المكاسب لنتوقع مهاجمته بذلك للمقاومة المستقرة قرب 6.5800$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.3500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز