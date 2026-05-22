الدولار يحافظ على أعلى مستوياته في 6 أسابيع وسط تضارب الإشارات بشأن اتفاق أمريكي ـ إيراني

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه في سوق الصرف الأجنبي

•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد رسميًا لحقبة "كيفن وارش"

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها المحدودة لليوم الثاني على التوالي ،وقد تسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط الصعود الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ،في انتظار مستجدات محادثات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،خاصة بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي أظهر أن الأعضاء منفتحون على رفع سعر الفائدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,507.49$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,543.00$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,546.16$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،فقدت أسعار الذهب أقل من 0.1% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 4,453.60 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.75% ،فى طريقها صوب تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي قرب المستويات الأعلى في ستة أسابيع ،عاكسًا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تلقي الدولار دعماً واضحاً هذا الأسبوع من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



وإلى جانب الدعم الناتج عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، لا يزال المستثمرون يفضلون شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وسط متابعة حثيثة لمستجدات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



المحادثات الأمريكية الإيرانية

•وكالات الأنباء الإيرانية: تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق الأمريكي الإيراني بوساطة باكستانية، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

•صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بوجود "علامات جيدة" لإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

•ترامب: الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المحادثات مع إيران.

•تقارير: مخزون إيران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز لا يزالان من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن وطهران.



الفائدة الأمريكية

•أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أبريل والصادر يوم الأربعاء ، أن غالبية صانعي السياسات يرون أن "بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا" إذا استمر التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

•كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم أمام رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب".

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 40% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: "إنّ ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض هو قوة الدولار الأمريكي، الذي بدوره مدعومٌ باستمرار ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة في معظم أنحاء العالم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 0.85 طن متري ،ليترفع الإجمالي إلى 1,037.70 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يظهر إشارات متباينة - توقعات اليوم – 22-05-2026