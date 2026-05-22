تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 22-05-2026

قدّم سعر الزوج إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الفرعية الهابطة والممتدة نحو 0.8685 مشكلا بذلك للعديد من الموجات السلبية ليستقر من خلالها حاليا قرب مستوى 0.8645 مؤكدا تمسكه بسيطرة الميل الهابط المقترح سابقا.

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز محور المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة الرئيسية ليؤكد بدوره احتجاز السعر ضمن المسار الهابط, كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات الفترة الحالية ليدعونا لترجيح استهداف السعر لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 0.8610 و0.8585 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8610 و 0.8640

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض