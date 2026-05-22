تحديث توقع سعر الفضة اليوم 22-05-2026

لا يزال سعر المؤشر متأثرا بسيطرة الميل الجانبي بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 99.25 نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء والذي يتعارض بدوره أمام الثبات الإيجابي المتكرر فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر عند 98.85.

قد يستمر السعر بتشكيله لتداولات ضعيفة لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليتجاوز العائق المستقر عند 99.45 ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 99.80 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 100.50.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.00 و 99.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم