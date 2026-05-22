تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-05-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متقلبة على مستويات اللحظية، مستفيداً من الزخم الإيجابي القادم من تماسك مستوى الدعم الرئيسي 4,500$، ولكن مقابل عدد من الضغوط السلبية والتي تجبر السعر على الالتزام بالسيناريو السلبي حتى الآن، أول تلك الضغوط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي المعدن الثمين على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها في وقت سابق لدايفرجنس سلبي.