الداو جونز يسجل مستوى قياسي خلال الجلسة لأول مرة منذ فبراير بدعم تفاؤل الأسواق والذكاء الاصطناعي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة مع تراجع المخزونات المتاحة، ما عوض تأثير توقعات ضعف الطلب الموسمي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إلى جانب استمرار الضبابية بشأن تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1% ليصل إلى 13,642 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت البيانات اليومية للبورصة انخفاض مخزونات النحاس المتاحة في المستودعات المسجلة لدى البورصة إلى أدنى مستوى في 10 أسابيع، بعد تخصيص 53,325 طنًا للتسليم.

وجرى تخصيص أكثر من نصف هذه الكميات في مستودعات البورصة داخل الولايات المتحدة، حيث يتم تداول النحاس في بورصة «كومكس» بعلاوة سعرية مقارنة بالسعر المرجعي في بورصة لندن، في ظل ترقب الأسواق لقرار واشنطن بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات بحلول نهاية يونيو.

وقال بن ديفيس، رئيس أبحاث المعادن والتعدين الأوروبية لدى بنك RBC Capital Markets: «تشدد سوق النحاس تفاقم بسبب الكميات التي تم سحبها إلى الولايات المتحدة، حيث لا تُخزن هناك عادة.»

وأضاف أن السوق قد تواجه عودة ضخمة للمخزونات من الولايات المتحدة إلى سلسلة الإمدادات العالمية إذا تم التراجع عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعلى جانب الطلب، ظل علاوة «يانغشان» للنحاس — وهي مقياس لشهية الصين لاستيراد المعدن — عند 73 دولارًا للطن هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل.

لكن من المتوقع أن يتراجع الطلب في الصين قريبًا مع دخول البلاد فترة الركود الموسمي.

كما ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها بورصة شنغهاي هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ منتصف مارس، مسجلة زيادة بنسبة 1.6%.

وقال محللون في شركة الوساطة الصينية «غالاكسي فيوتشرز» «ضعف الاستهلاك في الصناعات النهائية وتباطأت عمليات استلام الشحنات.»

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.3% إلى 3,647 دولارًا للطن.

ولا يزال انخفاض الإمدادات من المنتجين الخليجيين بسبب الحرب الإيرانية يدعم ارتفاع العلاوة السعرية لعقود الألومنيوم الفورية مقارنة بالسعر القياسي، ما يعكس استمرار شح المعروض، حيث بلغت العلاوة آخر مرة 79 دولارًا.

في المقابل، تراجع الرصاص بنسبة 0.1% إلى 2,002.50 دولار للطن بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2,010 دولارات، بينما تحولت العقود الفورية للرصاص في بورصة لندن هذا الأسبوع من خصم سعري إلى علاوة سعرية.

كما ارتفع الزنك بنسبة 0.8% إلى 3,550.50 دولار، وصعد القصدير بنسبة 0.7% إلى 53,240 دولارًا، فيما زاد النيكل بنسبة 0.2% إلى 18,760 دولارًا للطن.