تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-05-2026

تذبذب سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، على اثر استناده لمستوى الدعم 4,500$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد صعوداً، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.