سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 27-05-2026

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم توفر له الزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.