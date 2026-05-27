سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-05-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة إيجابية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ما قد يكبح من مكاسبه في الفترة المقبلة ولو بشكل مؤقت.