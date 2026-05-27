سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 27-05-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متقلبة في نطاق جانبي محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف الصعود من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.