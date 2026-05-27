سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-05-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.7170، ليحاول الزوج بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له زخماً يضاعف من فرص تعافيه على المدى القريب.